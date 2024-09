Durante la sfida pareggiata contro la Juventus sabato scorso allo Stadium per 0-0, Alex Meret è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per un problema fisico. Dopo gli esami strumentali, il portiere azzurro ha riportato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Out almeno 20 giorni

Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Questo recita il bollettino medico pubblicato dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale.

obiettivo rientro dopo la sosta

I tempi di recuperi per il portiere azzurro sembrano essere stimati sui 30 giorni, impedendo quindi a Meret di giocare sicuramente le partite con Palermo, Monza e Como. L’obiettivo prefissato per il rientro potrebbe essere quello di rientrare dopo la sosta, il 20 ottobre contro l’Empoli, o per la gara successiva contro il Lecce.