Inferno di fuoco tra Caivano e Marcianise: incendio in una fabbrica di prodotti chimici

In fiamme un’azienda di prodotti chimici nella zona industriale di Marcianise-Caivano. Oggi, 9 aprile, un vasto incendio si è sviluppato in zona Pascarola, tra le province di Napoli e Caserta. La nube sprigionata dalla combustione è visibile anche a chilometri di distanza.

Allertati immediatamente i Vigili del Fuoco. Al momento sono centinaia le segnalazioni giunte al 115. Foto e immagini della nuvola di fumo – che sarebbe potenzialmente tossica – sono state scattate ad Aversa, Giugliano, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Cesa e Frattamaggiore. Purtroppo si teme l’ennesimo disastro ambientale. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità locali in merito alle sostanze sprigionate dall’incendio.