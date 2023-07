Torna l’incubo degli abbattimenti a Giugliano. Stamattina ruspe in azione per la demolizione di una palazzina con quattro appartamenti in via Epitaffio. L’operazione, però, è stata rimandata temporaneamente perché l’avvocato dei residenti dell’immobile avrebbe ottenuto una sospensiva.

Incubo abbattimenti a Giugliano: ruspe e forze dell’ordine in via Epitaffio

L’edificio in questione è stato costruito nel 1999 ma senza le dovute autorizzazioni. Successivamente il Tribunale di Napoli Nord ha emesso un’ordinanza di abbattimento in quanto la palazzina risulterebbe completamente abusiva.

Stamattina, quindi, dovevano essere eseguite le operazioni di sgombero delle abitazioni per poi dare il via a quelle di abbattimento, ma sono state subito fermate. Sul posto erano presenti anche tutte le forze dell’ordine: militari dell’Arma, agenti della Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, come da prassi, hanno assicurato che l’evacuazione e la demolizione avvenissero in totale sicurezza. Prima che le macchine entrassero in azione, l’avvocato ha presentato il documento di una sospensiva bloccando di fatto la demolizione dell’immobile. Ora si deciderà se avviare nuovamente le operazioni di abbattimento a settembre o se intervenire diversamente.