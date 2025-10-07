Incontro sul tema della legalità al Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano

Proseguono gli appuntamenti promossi dal Quinto Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, dedicati a tematiche di grande attualità come la violenza, il mondo giovanile e la legalità.

L’ultimo incontro, che ha registrato una forte partecipazione, si è concentrato proprio su quest’ultimo tema, da sempre centrale nel dibattito educativo e sociale. La legalità resta, infatti, una priorità nei territori a nord di Napoli, spesso segnati da fragilità sociali e fenomeni criminali.

Scuola e istituzioni continuano a fare rete per promuovere nei più giovani una cultura del rispetto delle regole, della giustizia e della cittadinanza attiva, nella convinzione che solo attraverso l’educazione si possa costruire un futuro più giusto e consapevole.