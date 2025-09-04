Incontro Giugliano – Foggia: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Foggia

In vista dell’incontro di calcio tra Giugliano e Foggia, valido per la quarta giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma sabato 6 settembre 2025 presso lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania, è stata adottata una misura restrittiva a tutela dell’ordine pubblico.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta e parere della Questura di Napoli, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia. Il provvedimento è stato adottato dopo un’attenta valutazione dei rischi connessi alla sicurezza dell’evento sportivo, tenuto conto della nota rivalità tra le tifoserie delle due squadre.

Secondo le autorità di pubblica sicurezza, la partita presenta profili di criticità elevata in termini di ordine e sicurezza pubblica. Per questo motivo si è ritenuto necessario un intervento preventivo volto a evitare possibili tensioni, scontri o situazioni pericolose prima, durante e dopo l’incontro.

Di conseguenza, i tifosi foggiani non potranno acquistare né accedere ai biglietti per la gara, con l’obiettivo di scongiurare rischi legati alla presenza di gruppi organizzati o singoli sostenitori provenienti dalla provincia pugliese. La decisione rientra in un più ampio piano di prevenzione, che in casi analoghi mira a garantire lo svolgimento delle manifestazioni sportive in un clima di sicurezza e serenità, tutelando sia gli spettatori sia gli operatori coinvolti nella gestione dell’evento.

di Martina Ferraro