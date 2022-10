Una storia surreale quella che arriva dalla Puglia. In provincia di Taranto, dopo essersi conosciuti su un sito di incontri, due sconosciuti decidono di vedersi dal vivo ma scoprono di essere rispettivamente madre e figlio.

Secondo quanto riporta Telenorba, la storia è diventata di dominio pubblico in un centro del tarantino. Due persone, dietro l’uso di un nickname, si sarebbero iscritti a un sito di incontri hot e hanno iniziato a scambiarsi messaggi, alcuni dei quali a sfondo sessuale. Una conoscenza andata avanti per alcune settimane che i due avrebbero poi deciso di trasferire dal mondo virtuale a quello reale.

All’appuntamento al buio però l’amara sorpresa. Completamente ignari dell’identità dell’altro, i due hanno deciso di vedersi in un bar. All’incontro l’amara sorpresa: la mamma si è ritrovata davanti il figlio e non il giovane che solleticava le sue fantasie; il ragazzo allo stesso tempo ha visto materializzarsi davanti agli occhi la madre e non la donna matura che aveva infiammato il suo immaginario erotico. Tra imbarazzo e delusione, i due hanno deciso poi di parlare e di spiegare le rispettive ragioni che l’avevano spinti a iscriversi a un sito di incontri hot. La sorpresa potrebbe così trasformarsi in un’opportunità di riavvicinamento e confronto familiare.