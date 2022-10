Sono due le persone decedute dopo un terribile incidente avvenuto nella mattinata di oggi a Torre di Mosto, Venezia. Nella schianto sono stati coinvolti una autobetoniera, un furgone e un ciclista.

Incidente mortale, muore 44enne acerrano

A perdere la vita nel tragico impatto sono stati: Faier Benedini, 19enne originario di San Daniele e Vincenzo Santo Viscardi, 44 anni di Acerra. Entrambi viaggiavano a bordo di un furgone appartenente a una ditta di Annone Veneto. Nel tremendo impatto è rimasto gravemente ferito un 12enne che era a bordo di una bicicletta. Il minorenne è stato trasportato all’ospedale di Treviso con un elisoccorso.

La dinamica dell’incidente

Secondo una primissima ricostruzione, il mezzo pesante si è schiantato frontalmente con il furgone dove viaggiavano le due vittime. Il veicolo rimasto è completamente distrutto nell’impatto. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai mezzi del 118, sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco arrivate da San Donà con un’autopompa e da Mestre con l’autogru, al lavoro dalle 7:40. Le squadre sul posto hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone coinvolte. La strada è stata chiusa per diverse ore. Lutto intanto ad Acerra per la mote di Vincenzo Viscardi, fuori città per motivi di lavoro.

Fonte foto: Il gazzettino