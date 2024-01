Incidente mortale lungo l’A30 tra il bivio con l’A1 e l’uscita di Nola, verso Salerno. A perdere la vita un imprenditore calabrese, Domenico Defina. Ferito il socio che era con lui, Raffaele Franzé.

Incidente sull’A30: morto imprenditore calabrese. Addio a Domenico Defina

L’uomo, 38 anni, originario di Stefanaconi (Vibo Valentia), era titolare di una attività di installazione di infissi e serramenta. Questa mattina, per cause ancora in via di accertamento, l’auto su cui viaggiava insieme al socio si è ribaltata. Per il 38enne non c’è stato niente da fare: è deceduto sul colpo nell’impatto.

Dopo l’incidente, che non avrebbe visto il coinvolgimento di altre vetture, il traffico è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale è stato riaperto al traffico solo intorno alle 11.30.