Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’Asse Mediano, in direzione Napoli, subito dopo l’uscita di Sant’Antimo. Un’auto, una Nissan, è finita sopra il guardrail, subendo danni ingenti. A causa dell’urto il paraurti è stato completamente distrutto e il pneumatico destro è saltato.

Incidente sull’Asse Mediano, auto finisce sul guardrail: traffico in tilt

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, poiché non sembrano coinvolte altre auto. L’esatta dinamica resta da accertare, mentre l’auto sulla barriera in metallo ha causato pesanti rallentamenti lungo il tratto interessato. Sul posto sono giunte immediatamente alcune ambulanze che hanno soccorso i feriti, poi trasportati all’ospedale di Frattamaggiore. Le loro condizioni sono ancora da chiarire, mentre le autorità lavorano per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale viabilità.