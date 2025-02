Un tragico incidente si è verificato ieri sera lungo la Statale 162, nei pressi dello svincolo Brusciano-Marigliano, nella zona di Spiniello, alla periferia di Acerra. La vittima è Maurizio Coppola, 48 anni, residente a Ponticelli.

Incidente sull’asse Mediano ad Acerra: Maurizio Coppola muore a 48 anni

L’uomo era alla guida della sua Jeep quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato più volte. L’impatto è stato fatale e Coppola è deceduto sul colpo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non è chiaro se siano stati coinvolti altri mezzi o se un ostacolo sulla strada possa aver causato la perdita di controllo.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione l’accaduto. Maurizio Coppola era una persona molto apprezzata per la sua disponibilità e gentilezza. La tragedia è avvenuta mentre stava rientrando a casa.