Incidente sull’A16 Napoli-Canosa, muoiono marito e moglie: lei era di Marano

Tragedia nella serata di ieri sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di due coniugi residenti a Sorrento. Il sinistro si è verificato nel territorio di Nola, in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria. A perdere la vita sono stati Antonio Cianciullo, 65 anni, e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni, originaria di Marano di Napoli. La donna era dirigente della mensa scolastica del Comune di Sorrento e svolgeva anche il ruolo di rappresentante sindacale dei lavoratori.

Incidente sull’A16, muoiono marito e moglie: lei di Marano

Lo scontro, avvenuto in prossimità dell’innesto con l’autostrada A30, è stato di estrema violenza e ha coinvolto due veicoli. Per la coppia non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi, il personale sanitario non ha potuto far altro che accertarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause della collisione.

Profondo il cordoglio espresso dal mondo sindacale. In un messaggio pubblicato sui social, Rosario Fiorentino, responsabile Flaica Cub, ha manifestato tutto il proprio dolore: «Una notizia che lascia senza parole. Una famiglia spezzata, una perdita che non doveva accadere. Il sindacato si stringe con commozione attorno ai figli e a tutti i familiari. Teresa ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e alla difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori. Un esempio che resterà vivo nel tempo».