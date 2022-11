Incidente sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza di Avellino. Coinvolta una Lamborghini Huracán, automobile sportiva di lusso, che è finita prima contro un guardrail è poi è andata a fuoco.

Incidente sull’A16, Lamborghini prende fuoco: distrutta auto da 200mila euro

La vettura, che ha un valore di poco inferiore ai duecentomila euro, è stata ridotta a uno scheletro dalle fiamme. Illese le due persone all’interno, un 46enne che era alla guida e la donna che era con lui.

Tutto è avvenuto sabato mattina, quando il conducente – per cause da accertare – ha perso il controllo della guida schiantandosi contro un guardrail. Improvvisamente, l’automobile è andata in fiamme: i due sono riusciti a scendere dalla vettura appena in tempo e a mettersi in salvo, mentre la l’auto di lusso veniva divorata dal fuoco.

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, coordinati dall’ispettore Oreste Bruno. Presenti anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona.