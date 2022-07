Grave incidente ieri pomeriggio sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa, al chilometro 115,200, nel territorio di Lacedonia, in provincia di Avellino.

Incidente sull’A16, auto contro guardrail: grave una donna, feriti marito e figli

Nel sinistro stradale è rimasta coinvolta una sola automobile, a bordo della quale viaggiavano cinque persone. Un’intera famiglia – padre, madre e i loro tre figli – proveniente da Roma, stava raggiungendo Bari per imbarcarsi verso l’Albania, loro nazione d’origine.

La vettura, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro il guardrail posto al lato della carreggiata. Nel violento impatto, la donna a bordo dell’automobile è rimasta incastrata nell’abitacolo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia, che hanno estratto la malcapitata e l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118.

Viste le gravi condizioni di salute della donna si è reso necessario l’intervento di una eliambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale di Foggia, per essere sottoposta alle cure del caso.

Nel frattempo i caschi rossi hanno messo anche il veicolo incidentato in sicurezza, in attesa che arrivasse il carro-attrezzi per le operazioni di rimozione dell’auto. Anche il marito e i tre figli della donna sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Foggia.