Muore sull’auto condotta da un’amico. Nicola Monaco, 60 anni, imprenditore di Ariano Irpino, ha perso la vita lungo l’A16 Napoli-Canosa. Lo schianto fatale si è consumato questa notte.

Incidente sull’A16 a Tufino, imprenditore muore nello schianto con altra auto

Nicola era a bordo di una Fiat Panda 4×4 condotta da un amico quando è scontrato con un’altra auto. A bordo della Panda, come anticipa Il Mattino, anche una donna che è rimasta ferita, così come il conducente. Monaco è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino dov’è deceduto poco dopo. Inutili i tentativi di tenerlo in vita.

Choc ad Ariano Irpino, dove il 60enne era molto conosciuto. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale. Si tratta del secondo incidente mortale in Campania nel giro di 24 ore. Ieri è deceduto Pasquale Mancini, ciclista investito a Ischitella, nel comune di Castel Volturno.