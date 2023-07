Era residente a Saviano, in provincia di Napoli, la vittima dell’incidente avvenuto all’alba sull’autostrada A1. Si chiamava Raffaele Lingelli e aveva 50 anni.

Incidente sull’Autostrada A1, Raffaele muore a 50 anni: ricoverato il figlio al Santobono

L’impatto è avvenuto in direzione Napoli e ha coinvolto cinque auto. Il bilancio finale parla di un morto e dieci feriti. Raffaele si trovava con il figlio a bordo di una Fiat Panda. Il primo scontro si è verificato tra una Volvo, che era ferma sulla corsia d’emergenza, e la Fiat Panda con alla guida il 50enne.

Nello scontro Raffaele sarebbe morto sul colpo. Quando i pompieri lo hanno estratto dalle lamiere era ormai senza vita. Nell’ambito del primo incidente, sarebbe avvenuto un secondo, che ha coinvolto altre tre vetture: una Jeep Renegade, un Suv Subaru e una Smart. Il figlio di Lingelli si trova ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli mentre gli altri feriti sono stati trasportati tra Caserta e Castel Volturno.

Lutto sui social

Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio che ricordano Raffaele Lingelli, molto conosciuto nel mondo dello sport locale. “La notizia mi ha gelato il cuore. Amico leale ed educato. L’amicizia vera rende inseparabili che nemmeno la morte può separare”, scrive Antonio. Parole di dolore anche da parte della società di calcio ASC D Saviano 1960: “La Società tutta si stringe al dolore della famiglia Lingelli per l’improvvisa scomparsa dell’amico Raffaele ex calciatore del Saviano e nostro tifoso. Un abbraccio Raffaele, ovunque tu sia”