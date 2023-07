Un morto e 10 feriti, tra cui un bambino ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli. E’ il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto all’alba del 14 luglio lungo l’autostrada A1, nei pressi di Capua.

Incidente sull’A1, un morto e dieci feriti

Il sinistro è avvenuto in direzione Napoli. Cinque le auto coinvolte. Secondo quanto riporta Casertace, uno degli automobilisti, a bordo della sua Volvo, si sarebbe fermato a seguito di un guasto meccanico. La sua avaria avrebbe provocato un piccolo blocco stradale.

Sarebbe poi sopraggiunta un’altra auto il cui conducente non si sarebbe accorto del rallentamento in corso e avrebbe così impattato contro l’auto in panne provocando la morte del guidatore, un 60enne campano.

L’incidente è stato devastante. Tra i feriti anche il figlio della vittima, un bambino attualmente ricoverato al Santobono di Napoli. Altre persone sono state curate dai sanitari del 118 e trasportate agli ospedali Pineta Grande di Castel Volturno e Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale.