Si chiama Emanuele Esposito, 26 anni, l’automobilista investito e ucciso da un veicolo sull’A1 dopo essere sopravvissuto a un incidente autonomo che ha riguardato la sua auto.

Incidente sull’A1, Casalnuovo piange giovane papà: Emanuele aveva 26 anni

Il giovane, originario di Tavernanova (frazione di Casalnuovo), si stava recando a lavoro come tutte le mattine quando, all’improvviso, ha perso il controllo dell’auto su cui era al volante, uscendo fuori corsia e ribaltandosi. Il sinistro stradale è avvenuto a un chilometro circa dall’uscita Caserta Nord, dove poi si sono registrati notevoli disagi alla circolazione con lunghe code di auto.

Secondo alcuni testimoni, il 26enne sarebbe riuscito a uscire dall’abitacolo ma in quel frangente un’altra auto in transito lo avrebbe travolto in pieno, uccidendolo. Emanuele lascia la compagna Alessia e una bimba di circa due anni.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, tra cui la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto autostradale per consentire le operazioni di soccorso, oltre ai rilievi del caso. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per il giovane non c’è stato niente da fare. La dinamica, però, resta ancora da accertare e le indagini proseguono per capire che cosa sia successo questa tragica mattina.