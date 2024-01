Terribile incidente questa mattina sull’A1, a un chilometro circa dall’uscita Caserta Nord. Secondo alcuni testimoni, apprende Teleclubitalia, un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, che si è ribaltata. Il conducente è poi riuscito ad uscire dall’abitacolo, ma sarebbe stato investito mortalmente da un’altra auto in transito.

Auto si ribalta sull’A1, conducente esce da abitacolo ma viene investito e ucciso

La dinamica esatta è ancora da accertare. Non è chiaro se ci siano anche altri feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, tra cui la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari, per i rilievi del caso e fornire assistenza. Il sinistro stradale ha causato notevoli disagi alla circolazione, con il traffico che si è andato a formare in seguito alla chiusura parziale del tratto autostradale per permettere le operazioni di soccorso e di recupero.