Schianto a Varcaturo: furgone ribaltato e due auto coinvolte

Grave incidente stradale questa pomeriggio poco prima dell’uscita Varcaturo, in direzione Napoli. Nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone, che si è ribaltato, e due automobili. L’impatto è stato violento, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e diverse ambulanze. Almeno due mezzi di soccorso hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, ma si teme che alcune possano aver riportato traumi significativi, data la gravità dell’incidente.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Gli agenti stanno effettuando i rilievi sul posto per ricostruire cosa possa aver causato il sinistro. Non si esclude una manovra azzardata possa aver contribuito all’incidente. Il sinistro ha causato notevoli disagi al traffico in direzione Napoli, con lunghe code e rallentamenti.