E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte lungo la strada stadale Appia, all’altezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nello scontro tra un’auto e una moto è morto un 22enne, Mario Montella.

Incidente lungo l’Appia: morto Mario Montella

Le circostanze della tragedia sono ancora poco chiare. Secondo una prima ricostruzione, intorno all’una di notte, all’altezza della rotonda tra Marcianise e Santa Maria Capua Vetere, è avvenuto uno scontro tra un’automobile e una moto su cui Mario viaggiava insieme a un amico, in direzione Teverola. Ad avere la peggio la coppia che era in sella al mezzo a due ruote.

Centauro e passeggero sono sbalzati dalla moto e sono rovinati al suolo. Mario Montella, 22 anni, originario di Frignano ma residente a Casaluce, è deceduto sul colpo mentre S.P.P., 20 anni, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.