Un tragico incidente si è verificato verso l’ora di pranzo lungo la strada provinciale che collega Nola a Palma Campania, tra il nolano e il vesuviano. Lo scontro è avvenuto nei pressi del Ciccio’s Bar, in località Cappella Spirito, nel territorio di Piazzolla di Nola. Coinvolti un motorino, condotto da un giovane di 26 anni, Lorenzo D.A., di Liveri, proveniente da Palma Campania, e una Fiat Panda guidata da una donna. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Incidente sulla provinciale Nola-Palma Campania: muore un 26enne

L’impatto, frontale, è stato violento. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale con un codice verde, quindi in condizioni non gravi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nola, coordinati dal capitano Piga. Presenti anche i militari del nucleo radiomobile e quelli della stazione di Piazzolla, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Purtroppo, per il 26enne non c’è stato nulla da fare: l’urto lo ha sbalzato a oltre 20 metri di distanza, rendendo vani i tentativi di soccorso. La vittima era sposata e padre di un bambino piccolo. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Foto: archivio