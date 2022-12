Incidente sulla Circumvallazione esterna, moto si schianta contro guardrail: morto un 53enne

Dramma nel giorno della vigilia di Natale tra Napoli e provincia. Un incidente mortale si è verificato, stanotte, sulla Circonvallazione esterna, nel territorio di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli, ma in direzione Casoria. A perdere la vita un motociclista – le cui generalità non sono ancora state rese note – di 53 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote impattando violentemente contro il guardrail. Soccorso dal 118 è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è morto poco dopo per le lesioni riportate. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria per i rilievi del caso. Da chiarire le cause del sinistro stradale e la dinamica dei fatti.