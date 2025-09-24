Dopo un mese di lotta disperata, Villaricca è costretta a dire addio a Ivan Mangusi, giovane di appena 30 anni. Il tragico incidente – come racconta Internapoli.it – risale alla notte di Ferragosto: erano circa le 4 del mattino del 15 agosto quando, per cause ancora non chiarite, la moto su cui viaggiava ha perso aderenza ed è finita contro la rotonda Grande Sud, tra Giugliano e Qualiano.

Incidente sulla circumvallazione alla rotonda Grande Sud, Ivan muore dopo un mese di agonia

I soccorsi sono arrivati subito, ma le condizioni di Ivan sono apparse da subito critiche. Ricoverato all’ospedale di Giugliano, ha trascorso un mese in coma, fino a quando ieri il suo cuore non ha ceduto. La salma si trova ora nell’obitorio dello stesso ospedale, sotto sequestro per consentire l’autopsia; solo successivamente sarà possibile celebrare i funerali.

Ivan era conosciuto come un ragazzo generoso e instancabile nel lavoro. Gestiva con passione il suo panificio in via Enrico Fermi, a Villaricca. La sera del 15 agosto aveva salutato in anticipo gli amici con cui stava trascorrendo il tradizionale falò, proprio perché l’indomani avrebbe dovuto alzarsi presto per lavorare. Ma in quella notte fatale non è mai più rientrato a casa.