Un uomo di 60 anni, impegnato per una ditta di pulizie al Palazzo Reale di Napoli, questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro.

Operaio cade da scala al Palazzo Reale di Napoli

L’operaio è caduto da una scala alta circa quattro metri, perdendo l’equilibrio e sbattendo la testa. Nonostante l’apparente gravità dell’incidente, l’uomo è stato trasportato cosciente all’ospedale CTO di Napoli e, fortunatamente, le sue condizioni non sono attualmente considerate gravi.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e per verificare eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili nuove informazioni.

L’incidente pone nuovamente l’attenzione sulla sicurezza, sottolineando l’importanza di garantire ambienti sicuri per tutti i lavoratori.