A Palazzo Reale “Sud chiama Europa, Il futuro dell’Europa riparte dal Mezzogiorno”

“Istituzioni, imprese e società civile a confronto per il futuro dell’Europa che riparte dal Mezzogiorno”. È questo il tema che ha ispirato l’evento Sud chiama Europa, organizzato a Napoli dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia con il patrocinio del Comune di Napoli in occasione della Giornata dell’Europa. Sede dell’evento il Circolo Nazionale dell’Unione, nel Palazzo Reale di Napoli. Tra gli interventi anche quello del sindaco e Presidente Anci Manfredi che è a lavoro per un nuovo protagonismo dei territori e per confermare il ruolo attivo del mezzogiorno nello scenario europeo.

In ques’ottica sono stati esposti anche i risultati della zes unica