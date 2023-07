Un altro grave incidente sul lavoro a Napoli. Un operaio di 64 anni, originario di Gricignano D’Aversa, è ricoverato in rianimazione dopo una caduta che gli ha procurato un trauma cranico facciale.

Incidente sul lavoro a Napoli, operaio in pericolo di vita

I fatti sono accaduti tra le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco dove sono in corso lavori di restyling nelle giornata di giovedì pomeriggio, luglio. Come riporta Il Mattino, l’uomo è in pericolo di vita.

È il terzo tragico infortunio verificatosi nei dintorni del capoluogo partenopeo, a poche ore di distanza da altri due incidenti mortali. Tre incidenti in quattro giorni. Un operaio di 20 anni è morto a Frattamaggiore, incastrato all’interno di un macchinario mentre il giorno prima, un operaio edile di 59 anni ha perso la vita a San Giuseppe Vesuviano.