Un altro decesso in provincia di Napoli per un incidente sul lavoro. Dopo la tragica notizia della morte di Raffaele Vergara, il 20enne rimasto incastrato in una macina in una fabbrica di Frattamaggiore, un altro dramma scuote il napoletano.

Tragedia sul lavoro nel napoletano, operaio muore dopo caduta nel cantiere

A perdere la vita è Raffaele Foresta, 59 anni, nato a Cicciano e residente a Roccarainola. L’uomo, dipendente di una ditta che opera nel campo dell’edilizia ad Ottaviano, è caduto nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 13 mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione in un cantiere.

Il 59enne è stato trasportato in codice rosso prima al “Santa Maria della Pietà” di Nola e subito dopo trasferito all’ospedale “del Mare” di Napoli. Troppo gravi le ferite riportate al bacino, alle costole e alla gamba: Raffaele Foresta è deceduto intorno a mezzanotte dopo un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ottaviano.