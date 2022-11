Tragico incidente stradale si è verificato, questa notte, a Striano, in provincia di Napoli. A perdere la vita Salvatore Catapano, 19 anni, residente a Poggiomarino, che era alla guida dell’auto al momento dello schianto.

Incidente stradale nel Napoletano: morto 19enne, grave la fidanzata

Ferita gravemente la fidanzata, anche lei 19enne: è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Sarno, dove è ricoverata in rianimazione ed è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di ricostruzione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano. L’incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto in via Poggiomarino, intorno alle 2 di stanotte.

Il giovane, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il portone di un’impresa agricola. Per lui non c’è stato niente da fare: è morto durante il trasporto in ospedale; i medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. In prognosi riservata, invece, la ragazza che ora lotta per la vita. Non è escluso che nelle prossime ore i militari dell’Arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di capire cosa possa essere accaduto e per quale motivo il giovane abbia, improvvisamente, perso il controllo del veicolo.