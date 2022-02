Tragico incidente nel napoletano, sulla statale 268, nel comune di Terzigno. Sono due le persone decedute nel terribile sinistro avvenuto questa mattina sulla strada statale del “Vesuvio”.

Terzigno, 2 morti nell’incidente sulla 268

Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante. Oltre alle due persone decedute ci sarebbero anche alcuni feriti.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso e gli operai dell’Anas aveva istituito provvisoriamente l’uscita obbligatoria in direzione Angri (Salerno) con rientro sulla statale 268 attraverso lo stesso svincolo in ingresso. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

A perdere la vita nel tragico scontro, un ragazzo di 32 anni, morto sul colpo e una donna che è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. La vittima viaggiava insieme alla figlia 36enne che è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

L’ultimo incidente sulla statale 268

Si tratta del quarto incidente in poco più di una settimana. Proprio nella giornata di oggi è deceduto un uomo di 44 anni, Fedele Radunanza, vittima di un tragico incidente registrato lunedì scorso.