Antonio Di Guido non ce l’ha fatta. Dopo aver lottato per giorni il giovane è deceduto, in ospedale, dopo un tragico incidente avvenuto venerdì 5 agosto in via Madonna delle Grazie.

Scontro frontale tra scooter, Antonio muore in ospedale

Secondo una primissima ricostruzione, Antonio era a bordo del suo scooter, quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un altro motociclo. L’impatto è stato devastante. Sul posto sono giunti immediatamente le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato immediatamente in ospedale. Antonio ha lottato per giorni ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina.

Dopo la corsa in ospedale e il ricovero il giovane ha lottato per giorni. Il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Non c’è stato più niente da fare per lui. Il ragazzo era di Piscinola, quartiere a Nord di Napoli.

I messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Antonio: “Non è un addio, ma un arrivederci“, “Non doveva andare così, non ci sono parole ma solo tanto dolore”, e ancora: “E’ un dolore indescrivibile, sentite condoglianze”.

“Fratello mio, vola più in alto che puoi. Spero che tu sarai sempre accanto a me. Sei l’angelo più bello del Paradiso. Mi manchi”, ha scritto Mario, fratello di Antonio.