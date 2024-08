Si chiamava Maria Maggio la donna di Sant’Antimo investita e uccisa a Praia a Mare, nota località turistica del Cosentino. L’incidente è avvenuto sul lungomare di Tortora in circostanze ancora da chiarire.

Praia a Mare, anziana investita insieme alla badante: muore sul colpo

La vittima, 88 anni, era in compagnia della sua badante quando le due sono state travolte da un’auto. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi fino all’arrivo del 118. Per Maria, però, non c’era più niente da fare.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma dell’anziana donna allo scopo di eseguire l’autopsia. Sequestrata anche la vettura. Sul luogo dell’investimento, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

