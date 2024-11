Incidente nella notte a Qualiano: automedica si schianta contro muro del centro commerciale

Spavento nella notte per l’equipaggio di un’automedica che si è schiantata contro il muro del centro commerciale “Grande Sud” a Qualiano, nella provincia di Napoli. L’incidente, avvenuto nelle ore notturne, ha fortunatamente avuto conseguenze limitate: nessuno tra i membri dell’equipaggio ha riportato gravi ferite, ma solo lievi contusioni.

Incidente nella notte a Qualiano: automedica si schianta contro il muro del centro commerciale

A dare notizia dell’accaduto è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, nota per la sua attività di sensibilizzazione sulle difficili condizioni in cui spesso opera il personale sanitario e per le denunce di frequenti episodi di aggressione ai danni dei soccorritori. Sulla propria pagina Facebook, l’associazione ha raccontato quanto accaduto, esprimendo sollievo per le condizioni dell’equipaggio e ribadendo l’importanza della sicurezza per chi opera in prima linea: “Stanotte, intorno alle 2, l’automedica di Varcaturo è scivolata su una macchia di olio nei pressi del centro commerciale “Grande Sud” a Qualiano. La macchia d’olio era stata causata da un precedente incidente avvenuto sul posto. L’equipaggio risulta ferito lievemente. Solidarietà e sostegno ai membri dell’equipaggio da parte della nostra associazione. Per fortuna solo tanta paura!”