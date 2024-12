Incidente nel tunnel di Conca dei Marini, 15enne muore in sella al suo scooter

Ancora sangue sull’asfalto in Campania. A perdere la vita un 15enne di Praiano, rimasto coinvolto in un incidente nella galleria di Conca dei Marini, vicino ad Amalfi, in provincia di Salerno.

Incidente vicino Amalfi, muore 15enne di Praiano

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino viaggiava lungo la litoranea in sella al suo mezzo a due ruote quando, poco dopo l’una, avrebbe urtato una sporgenza laterale del tunnel. A seguito dello scontro, è caduto sull’asfalto. Sarebbe morto per le gravi ferite riportate nell’impatto col suolo.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Sembra che il 15enne stesse rientrando verso casa dopo aver fatto rifornimento di carburante al distributore di Conca dei Marini. Lo scooter è stato posto sequestro dai carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno, sul corpo del giovane che frequentava il liceo di Amalfi potrebbe essere eseguito l’esame autoptico.