Rischia di perdere la vista Antonella, la giovane di Afragola rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A1, all’altezza dello svincolo del Centro Direzionale.

Incidente mortale sull’A1, Antonella rischia di perdere la vista: le sue condizioni

La giovane è ricoverata all’Ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbe, però, essere sottoposta ad un delicato intervento agli occhi da parte dei medici del nosocomio napoletano. Morto, invece, Miriel Zanfardino, 23 anni, fidanzato della ragazza, con cui era in moto al momento del sinistro stradale. A provocare la tragedia è stato un uomo di origini romene di circa 50 anni che percorreva a piedi, in stato di ebbrezza, l’autostrada e che avrebbe tentato di attraversare.

Anche lui è deceduto. Miriel, che era alla guida del motociclo, lo avrebbe travolto in pieno. Non è chiaro se il 23enne non sia riuscito a frenare in tempo o se, a causa della scarsa visibilità, non abbia visto il pedone mentre si accingeva ad attraversare il tratto autostradale. Nell’impatto il centauro è sbalzato dal veicolo, finendo rovinosamente sull’asfalto insieme alla fidanzata.

Morto Miriel: i genitori erano a Medjugorje

Miriel, come Antonella, risiede ad Afragola ed è anche il cugino del consigliere comunale, Giacinto Baia. Le sue origini sono romene: da piccolo fu infatti adottato da una coppia di italiani. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, i genitori erano in pellegrinaggio a Medjugorje quando hanno saputo della morte del figlio e subito si sono rimessi in viaggio per Afragola per organizzare i funerali.

La notizia della dipartita del giovane ha sconvolto due comunità, quella afragolese e quella giuglianese. A Giugliano, infatti, il padre lavora come fornitore di frutta e verdura per un supermercato di corso Campano.