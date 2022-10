Miriel Zanfardino, 23 anni, è la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sull’A1, all’altezza dello svincolo del Centro Direzionale. La fidanzata, invece, Antonella, è ricoverata all’ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita. A provocare la tragedia un uomo di origini romene di circa 50 anni che percorreva a piedi l’autostrada e che avrebbe tentato di attraversare.

Afragola in lutto, incidente sull’A1: addio a Miriel Zanfardino

Secondo quanto riportato da una testimonianza di un automobilista presente sul posto, intorno alle 19 e 30 di ieri sera, il pedone avrebbe scavalcato la rampa di accesso dell’autostrada per riversarsi sull’arteria a scorrimento veloce. Poi avrebbe attraversato la carreggiata barcollando, probabilmente in stato di ubriachezza. In quel momento sarebbe sopraggiunto Miriel, a bordo di una moto, in compagnia della fidanzata, che l’avrebbe falciato in pieno. Nell’impatto il centauro è sbalzato dal veicolo, finendo sull’asfalto.

Il 23enne è morto sul colpo, mentre Antonella è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi dopo i primi soccorsi. Lutto anche a Giugliano: il papà di Miriel, infatti, lavora come fornitore di frutta e verdura per alcuni supermercati dell’area nord, tra cui uno di corso Campano. A fornire un primo quadro dell’incidente stradale avvenuto ieri sera attorno alle ore 19,15 è l’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha aggiornato stamattina il post pubblicato ieri: “A quanto pare – scrive – il pedone è sceso a piedi dalla rampa del Centro Direzionale ed ha attraversato l’autostrada barcollando (da testimonianza di automobilista presente sul posto al momento dell’impatto)”.

Le reazioni

Del caso si è occupato anche il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato la tragica vicenda con un post: “Anzitutto esponiamo il nostro cordoglio per le due vittime e ci auguriamo che la ragazza possa rimettere al più presto – ha dichiarato il politico -. Occorre che la magistratura chiarisca al più presto la dinamica dell’incidente per capire cosa ci facesse quell’uomo piedi. Le strade hanno mietuto troppe vittime. E’ tempo di mettere fine a questa strage prevenendo con nuove normative e nuove misure”.