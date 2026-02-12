Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 febbraio, in via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo, dove un uomo di 32 anni, Mario Costantin, ha perso la vita in un violento incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto.

Incidente mortale a Varcaturo, Mario perde la vita in moto in via Ripuaria

Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver impattava contro un auto con a bordo un uomo e una donna, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze si sono rivelate immediatamente drammatiche. Sbalzato dalla moto, il giovane ha riportato ferite gravissime, in particolare al volto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Indagini in corso sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Varcaturo, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ai militari toccherà il compito di accertare eventuali responsabilità anche del conducente dell’auto coinvolta.