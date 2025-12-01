Tragedia nel pomeriggio di domenica lungo l’autostrada A2, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, in direzione Salerno. Un 54enne di San Cipriano Picentino, Giovanni Spera, ha perso la vita in un incidente.

Incidente lungo l’A2, Giovanni Spera muore a 54 anni: lutto a San Cipriano Picentino

La dinamica è ancora incerta. Secondo una prima ricostruzione l’uomo – che era solo in auto, una Fiat Panda – intorno alle 14, ha perso il controllo dell’utilitaria ed è finito fuori strada. E’ stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Sul luogo della tragedia sono rapidamente sopraggiunti i sanitari del Vopi e l’auto medica di Battipaglia, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale di Eboli e i tecnici dell’Anas.

Il malcapitato è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Battipaglia e, purtroppo, proprio lì è deceduto poco dopo. Accertamenti in corso sulle fasi del sinistro, che però non ha coinvolto altri veicoli. Si tratterebbe di un incidente autonomo, forse dettato da un malore o da un colpo di sonno. Il Comune di San Cipriano Picentino, intanto, ha annullato il concerto gospel in programma ieri sera in segno di lutto.