Incidente sulla strada provinciale per Mondragone: perde la vita Francesco Russo, fotografo residente a Sparanise, per gli amici Ciccio. Il dramma si è consumato intorno alle 13 e 30.

Incidente lungo la strada per Mondragone, muore commerciante 54enne

Come anticipa Edizione Caserta, l’uomo era in sella alla sua moto dopo aver chiuso il negozio (che si trova a Sant’Andrea del Pizzone). Stava rientrando a casa dalla famiglia quando si è scontrato con una Fiat Punto.

L’impatto è stato devastante e per il commerciante non c’è stato nulla da fare. Sul posto ambulanza e 118. L’uomo alla guida dell’auto è stato colto da malore ed è stato portato in ospedale, era sotto choc. Russo invece sarebbe morto sul colpo.

Il 54enne lascia una moglie e due figli. Sconvolte le comunità del territorio. Il sindaco di Francolise – paese di cui la vittima era originaria – ha annullato la festa che era in programma stasera, queste le sue parole: “Cari concittadini, il lutto che ha colpito la nostra comunità è enorme e ci tocca tutti da vicino. Ciccio era un’istituzione nel nostro comune e ci mancherà tantissimo. Vi comunichiamo che la festa di questa sera è annullata”.