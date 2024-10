Giugliano, incidente in via Roma: investite due ragazzine di 13 anni

Giugliano in Campania. Ieri sera, in via Roma, a Giugliano, un grave incidente ha coinvolto due giovanissime di 13 anni, investite da uno scooter guidato da un 16enne. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida dello scooter avrebbe effettuato un sorpasso pericoloso, superando alcuni veicoli incolonnati prima di travolgere le due ragazze che stavano attraversando la strada.

Giugliano, incidente in via Roma: investite due ragazzine, è polemica sulla movida

Subito dopo l’incidente, le due vittime sono state trasportate d’urgenza in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Il 16enne, invece, ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Le autorità stanno ora conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.