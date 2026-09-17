Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Marano Quarto. A quanto pare una Citroën C3 ha tentato un sorpasso in un tratto di strada con poca visibilità, invadendo completamente la corsia opposta. L’impatto frontale è stato inevitabile quando la vettura si è trovata davanti un autocarro dell’Enel.

Incidente in via Marano-Quarto, invade corsia opposta e impatta contro autocarro dell’Enel

Nel disperato tentativo di sterzare e rientrare a destra, il conducente della Citroën ha perso il controllo. L’auto ha urtato sia il mezzo pesante che un’altra auto, sopraggiunta in quel momento. L’impatto a catena ha coinvolto ben tre veicoli.

Il bilancio poteva essere però decisamente peggiore. Un pedone che camminava a bordo strada infatti ha avuto la prontezza di lanciarsi nella vegetazione laterale prima di essere investito. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e per gestire la viabilità. L’incidente ha mandato il traffico in tilt fino alla rimozione dei veicoli incidentati.