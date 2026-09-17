San Giuliano, ieri in piazza Matteotti la preghiera Roveto ardente

Giugliano. Ieri, in una piazza Matteotti gremita, un appuntamento caratterizzato dalla preghiera, dalla musica, dal canto e dall’intensità emotiva e spirituale, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire patrono della città di Giugliano. Un momento comunitario, “Roveto ardente”, curato dal Rinnovamento dello Spirito.

Questa sera, sempre in piazza Matteotti, avrà luogo il “Giugliano Dance Festival”, con esibizioni delle scuole di danza del territorio. Domani nell’area mercatale di via Pigna, il concerto di Ciro Rigione.

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