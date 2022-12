Tragedia questa notte ad Anzio dove due ragazze di 20 anni sono morte dopo essersi schiantate con l’auto contro un albero. I fatti sono accaduti intorno all’1.20 tra il 30 novembre e il 1° dicembre.

Tragico incidente stradale ad Anzio: morte due ragazze ventenni

La dinamica di quanto successo è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto, si è schiantata contro un albero in via Della Pineta.

Un’auto dei carabinieri che in quel momento stava transitando nella zona per un pattugliamento tra il litorale sud di Roma e la stazione, ha notato la scena e ha subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i corpi di due ragazze di 20 anni risultate morte sul colpo.

In base a quanto accertato alla guida dell’auto c’era Aurora Pederzani, 22 anni originaria della provincia di Milano, mentre la passeggera era Desiree Pasquali, 21 anni, di Ardea (Roma). La giovane lombarda era venuta in provincia di Roma per trascorrere qualche giorno con l’amica. Le salme sono state trasportate al policlinico Tor Vergata, per effettuare l’autopsia, e sulla tragedia la Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta.