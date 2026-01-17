Paura oggi al centro commerciale La Birreria, dove un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da circa 4 metri mentre guidava la sua Lem, una piccola moto da cross a scoppio, nell’area parcheggio al secondo piano.

Incidente al centro commerciale “La Birreria”: 11enne precipita da 4 metri con moto da cross

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della PmZ Stella, il giovane avrebbe perso il controllo e urtato un parapetto, cadendo su una rampa al piano inferiore.

Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Non sono ancora note le condizioni aggiornate, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente per verificare eventuali responsabilità.