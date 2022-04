Drammatico incidente sull’A1, all’altezza dell’uscita di Pomigliano, in direzione Roma. Il conducente di un’auto si è schiantato contro una volante della Polizia Stradale che era ferma poco più avanti, impegnata nei rilievi di un precedente sinistro.

L’uomo avrebbe anche investito un agente di Polizia. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile.

L’auto avrebbe percorso, ad alta velocità, la corsia di emergenza per superare le auto in coda. Improvvisamente si è ritrovata davanti l’auto della Polizia impegnata nei rilievi.

A1, si schianta contro la volante della Polizia

L’impatto è stato devastante. Come riporta Fanpage, l’agente che era nell’auto, sbalzato in avanti nell’abitacolo, è finito violentemente contro il parabrezza; visitato sul posto, non è in gravi condizioni.

L’altro poliziotto coinvolto nell’urto, che sarebbe stato invece investito, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è arrivato cosciente, e avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche il conducente della Giulietta sarebbe rimasto ferito in maniera non grave; verrà, come da prassi, sottoposto ai test per determinare l’eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti.