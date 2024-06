Si chiamava Salvatore Fico e il prossimo 4 luglio avrebbe compiuto 29 anni la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri a Villaricca.

La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un 28enne a Villaricca

Erano le 23 e Salvatore era alla guida di uno scooter brera x 125 cc insieme a una ragazza di 21 anni (ora ricoverata in codice rosso) quando, in via Palermo, per cause ancora in corso di accertamento ha impattato con una moto bmw gsx 1200 cc con a bordo un 35enne.

Sobbalzato dal mezzo, per lui non c’è stato niente da fare. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagano i carabinieri della compagnia di Marano.

Trasferiti – in codice rosso, in prognosi riservata, al momento non in pericolo di vita – gli altri due centauri. La 21enne è stata trasferita nell’ospedale di Pozzuoli mentre il 35enne è al Cardarelli.