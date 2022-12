Si chiamava Ciro il ragazzo coinvolto nel drammatico incidente avvenuto questa notte in via Fermi, tra Giugliano e Villaricca. Il giovane è spirato in ospedale.

Incidente a Villaricca, Ciro non ce l’ha fatta: lutto a Melito

Secondo quanto apprende Teleclubitalia.it, Ciro viaggiava in auto con la sua fidanzata, Carla, lungo l’arteria che collega i comuni di Giugliano e Villaricca quando, per ragioni da accertare, all’altezza del locale “L’Avenir”, si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra macchina proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato devastante. I due giovani, entrambi di Melito, sono stati trasportati al pronto soccorso ma le condizioni di Ciro sono apparse subito gravi ed è poi deceduto per le gravi ferite riportate nonostante lo sforzo dei medici di tenerlo in vita.

Lievemente ferita invece la ragazza che era con lei. La notizia della dipartita del ragazzo ha fatto rapidamente il giro della città, gettando amici e parenti nello sconforto. Si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio. “Amavi la vita…amavi il tuo lavoro…amavi la tua città…amavi la tua donna… ieri mattina ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e come ogni volta la chiamata si è conclusa con ‘un’abbraccione forte, occhio vivo e…Stamattina ho appreso la terribile notizia. Riposa in pace, amico mio: il tuo sorriso e la tua voce rimarranno impressi nel mio cuore”, il ricordo di Filippo.