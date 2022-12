Due feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte in via Enrico Fermi, al confine con Giugliano.

Incidente tra Giugliano e Villaricca, due feriti di cui uno gravissimo

Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’Avenir ed ha visto protagoniste due auto che si sono scontrate in circostanze da chiarire. Il rumore dello schianto ha richiamato l’attenzione dei residenti. Sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno condotti in ospedale.

Due le persone ricoverate, di cui uno in gravi condizioni. Le macchine – una Fiat 600 e una BMW grigia – sono state completamente distrutte dall’impatto. Lo stesso tratto di via Fermi è già stato teatro in passato di altri incidenti, anche mortali, quasi sempre provocati dall’alta velocità.