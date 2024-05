Ennesima tragedia della strada ieri sera a Scampia, nei pressi della casa circondariale: un ragazzo di appena 16 anni, Antonio Milo, è deceduto dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e due auto.

Incidente a Scampia, Antonio Milo muore a 16 anni nei pressi del carcere

Il sinistro si è verificato in Via Roma verso Scampia in direzione Melito di Napoli, in prossimità del distributore di benzina IP, prima dello svincolo della circumvallazione esterna.

La dinamica

Il giovanissimo viaggiava in sella a un motociclo quando avrebbe impattato contro una Fiat panda che lo precedeva. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e lo spigolo posteriore del veicolo. A seguito dell’impatto il motociclo ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta ed entrando in collisione frontale con una Ford Ka.

I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili: Antonio, sbalzato dalla sella del mezzo, è deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono accorsi gli uomini della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I veicoli coinvolti sono stati tutti sequestrati ed ai conducenti coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito riferiti agli esami sia tossicologici che di alcool test. Antonio Milo è la seconda vittima della strada in provincia di Napoli nel giro di 24 ore: ieri a perdere la vita, a San Giuseppe Vesuviano, il 17enne Arcangelo Riposo.