Si chiamava Arcangelo Riposo, il 17enne di Terzigno che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale a San Giuseppe Vesuviano, in via Croce Rossa, mentre era alla guida del suo scooter. Il giovane è deceduto pochi minuti dopo lo schianto, probabilmente a causa della perdita di controllo del mezzo.

Incidente a San Giuseppe Vesuviano: morto Arcangelo, giovane promessa del teatro

Come riporta il Mattino, le cause del sinistro stradale sono al vaglio dei carabinieri, che escludono, per ora, il coinvolgimento di automobili o altri veicoli. Le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi fino a tarda sera e oggi sono previsti ulteriori sopralluoghi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17: Arcangelo stava andando verso Ottaviano quando, probabilmente, ha perso il controllo dello scooter.

Alcuni testimoni hanno visto il ragazzo sbandare e poi sbattere la testa sul marciapiede. Il mezzo a due ruote gli è sfuggito di mano, lui è stato sbalzato in aria per poi atterrare sull’asfalto e perdere immediatamente i sensi. Indossava il casco, che però si è sfilato durante la caduta. I passanti hanno subito allertato i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Inizialmente i Carabinieri, insieme a poliziotti e vigili urbani intervenuti sul posto, avevano ipotizzato il coinvolgimento di un’auto pirata, ma le prime testimonianze suggeriscono che l’incidente sia dovuto alla perdita di controllo del ciclomotore. Non si esclude che il giovane possa anche aver avuto un malore improvviso mentre era alla guida. Via Croce Rossa, ieri pomeriggio, era bagnata a causa della pioggia, una condizione che potrebbe aver reso più difficile per Arcangelo mantenere il l’equilibrio.

La passione per il teatro

Studente del liceo linguistico “Armando Diaz” di Ottaviano, Arcangelo era al terzo anno ed era appassionato di teatro. Solo sabato scorso era stato protagonista dello spettacolo “Le parole hanno un peso”, sul tema del femminicidio, al teatro parrocchiale di Terzigno, con la compagnia “I Giovani della Piazza”. Aveva appena completato un corso di recitazione sotto la direzione di Nando Zanga ed era uno dei membri più giovani, molto amato dagli altri della compagnia.

Arcangelo era anche il nipote di Mario Riposo, candidato in una delle liste a sostegno di Vincenzo Sangiovanni, che ha subito annullato un comizio programmato per ieri.