Una nuova tragedia sulle strade della provincia di Salerno. L’ultima vittima dell’asfalto si è registrata ieri sera in località “Fonte”, nel comune di Roccadaspide, sulla SS degli Alburni, dove un terribile incidente ha coinvolto due auto, una A3 e una 147. Il bilancio è drammatico: due giovani hanno perso la vita, mentre un terzo è rimasto ferito.

Incidente a Roccadaspide in serata: morti due giovani

Le vittime sono Luca Minella e Samuel Aricchio, rispettivamente di 24 e 25 anni, entrambi originari di Roccadaspide. I due ragazzi sono morti sul colpo a causa del violento impatto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Nel drammatico incidente è rimasto ferito anche un 28enne di Cava de’ Tirreni, trasportato d’urgenza in ospedale ad Eboli. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’intera comunità di Roccadaspide è sotto choc per la tragedia, che ha sconvolto le famiglie delle vittime e tutti coloro che le conoscevano. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza ai parenti dei giovani scomparsi. Nel frattempo, le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.